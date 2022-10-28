В РПЦ не увидели оскорбления чувств верующих в тыквах на Хэллоуин

Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

Хэллоуинские тыквы являются символами чуждого россиянам праздника, однако они никоим образом не нарушают законодательство о защите чувств верующих, заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Так он прокомментировал произошедший накануне в Санкт-Петербурге инцидент с женщиной, которая потребовала у владельцев магазина демонтировать витрину с тыквами и другими украшениями к Хэллоуину. Также она пригрозила обратиться в прокуратуру, поскольку, по ее словам, тыквы являются символами сатанинского культа.

"Я не считаю, что тыквы нарушают чувства верующих, но, на мой взгляд, желание этой женщины написать заявление демонстрирует, что этот чуждый для нас праздник себя совершенно исчерпал. Он потерял самое значимое для себя коммерческое измерение, уже даже не представляет интереса для коммерсантов", – сказал Кипшидзе.

По его мнению, Хэллоуин не имеет будущего в России, поскольку этот праздник не опирается на ценности российского народа.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила не отмечать Хэллоуин в РФ, поскольку этот праздник культивирует "смерть, ужасы и кровь".

По ее словам, Хэллоуин чужд российским традициям и представляет опасность в условиях, когда в стране наблюдается высокий уровень агрессии среди подрастающего поколения.

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