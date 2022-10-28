В Госдуме призвали отказаться от празднования Хэллоуина в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила не отмечать Хэллоуин в РФ, сообщает Агентство "Москва".

"От этого праздника, культивирующего смерть, ужасы, кровь, давно пора отказаться, потому что он чужд нашим традициям", – указала парламентарий.

По словам Лантратовой, на сегодняшний день в стране наблюдается высокий уровень агрессии среди подрастающего поколения, поэтому было бы неправильно предлагать детям изображать негативных героев и рисовать кровь.

"Не вижу ничего забавного в этом. Не понимаю, чем может нравиться этот мрачный праздник", – заключила депутат.

Ранее более 70% россиян поддержали отмену новогодних мероприятий в 2022 году. 17% высказались против отмены. При этом в группе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет инициативу не поддержали около 30% респондентов.

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