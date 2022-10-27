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Новости

27 октября, 23:00

Общество

"Личная территория": "квартира с обременением"

"Личная территория": "квартира с обременением"

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Новые собственники заняли квартиру мамы Наталии, в которой женщина прописана и проживала с несовершеннолетним сыном. Саму Наталию вытолкали за дверь, поменяли замки и не пускают даже вещи забрать. Ее с сыном временно приютила подруга.

Пожилая мама Натальи на вырученные от продажи квартиры деньги, возможно, уже купила себе новое жилье. Но она стала писать в разные инстанции жалобы. Якобы дочь обижала ее и хотела даже убить.

Наталия уверена, что старушку настроили против дочери покупатели квартиры, чтобы выманить ее недвижимость. Подробнее – в программе "Личная территория".

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обществовидеоАлиса Муравьева
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