"Личная территория": "квартира с обременением"

Новые собственники заняли квартиру мамы Наталии, в которой женщина прописана и проживала с несовершеннолетним сыном. Саму Наталию вытолкали за дверь, поменяли замки и не пускают даже вещи забрать. Ее с сыном временно приютила подруга.

Пожилая мама Натальи на вырученные от продажи квартиры деньги, возможно, уже купила себе новое жилье. Но она стала писать в разные инстанции жалобы. Якобы дочь обижала ее и хотела даже убить.

Наталия уверена, что старушку настроили против дочери покупатели квартиры, чтобы выманить ее недвижимость. Подробнее – в программе "Личная территория".