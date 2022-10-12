Представителей туротрасли Москвы пригласили к участию в конкурсе "Путеводная звезда"

Представители туристической и гостиничной индустрии Москвы могут принять участие в конкурсе на присуждение премии "Путеводная звезда". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Среди номинаций конкурса – "Московский завтрак", "Московский гастромаркет", "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московские впечатления: для детей", "Московское гостеприимство: музеи", "Московское гостеприимство: новая точка притяжения", "Московские впечатления: экскурсии, развлечения", "Московское гостеприимство: туроператор (внутренний туризм)", "Лучшая гостиница "пять звезд", "Лучшая гостиница "четыре звезды", "Лучшая гостиница "три звезды", "Лучший хостел", "Москва в медиа", "Москва в радиоэфире", "Московская классика", "Модная гастрономия", "Лучший MICE-отель", "Инновационная Москва: технологичные туристические объекты" и "Лучший тревел-блогер".

Участники получат дополнительные призы за вклад в развитие туризма в номинациях "Лучший экскурсовод", "Лучший гид-переводчик", "Лучший администратор гостиницы", "Лучший специалист по организации и предоставлению туристических услуг".

При оценке заявок экспертное жюри обратит внимание на ежемесячную загрузку туристами или посетителями, количество отраслевых премий за последние пять лет, рейтинг в разных системах бронирования.

Подать заявку можно на сайте премии до 13:00 25 октября. Победители станут известны в декабре 2022 года.

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