Экскурсии по Москве, которые можно посетить бесплатно

В Москве можно совершенно бесплатно культурно развлечься, если знать, куда идти, и правильно выбрать день. Рассказываем о нескольких интересных вариантах.

Лефортовский парк и Немецкая слобода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лефортово сегодня у многих москвичей ассоциируется с тюрьмой, но этот район не зря прозвали "Версалем на Яузе". Этот исторический квартал столицы знаменит тем, что именно здесь начало воплощаться в жизнь все то, чем был впечатлен Петр I в Европе. Архитектура в стиле барокко, бывшая императорская резиденция, грот Растрелли и усадебные сады – все это можно посмотреть в компании экскурсоводов проекта "Московские переулки". Продолжительность – около трех часов.

Еще одна экскурсия от них же – "Три эпохи немецкой слободы" – также связана с именем Петра Великого. Небольшой квартал за Садовым кольцом полюбился ему еще в юности. Здесь тогда жили иностранцы, и молодой Петр встречался тут со своими друзьями из других стран, понемногу вдохновляясь европейской культурой. Посещение обеих экскурсий – по предварительной записи.

Усадьба Воронцово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Воронцовский парк практически каждые выходные проводит бесплатные экскурсии для всех желающих на разные темы. Например, во время "Истории усадьбы Воронцово" гиды расскажут о том, кому принадлежало это поместье в разные годы и как менялся его облик с течением времени.

Экскурсия "Дары осени" – о том, какие плоды растут в парке сегодня и что выращивали здесь во времена дворянства, а прогулка "Один день из жизни помещика" поведает, как был устроен дворянский быт.

Актуальное расписание экскурсий можно увидеть на официальном сайте парка, записываться нужно по телефону и лучше заранее, так как желающих обычно много.

"Воробьевы горы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В природном заказнике "Воробьевы горы" есть довольно большой выбор бесплатных экскурсий. Некоторые из них – по экотропам, другие – тематические, например орнитологические или с уклоном в литературу, а чаще всего москвичи и гости города выбирают обзорную экскурсию продолжительностью около двух часов. Бесплатные экскурсии проводятся по будням с 08:00 до 17:00, забронировать место можно по телефону, и рекомендуется сделать это за несколько дней до визита.

ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ практически каждый день проходят бесплатные экскурсии на околокосмическую тему. Одна из самых популярных – "До Луны и обратно", посвященная спутнику Земли и известным на сегодняшний день научным фактам о нем. Также здесь проходит "Субботний кофе" с разговорами о космическом туризме, встречи-беседы с космонавтами, лекции и многое другое. За актуальным расписанием можно следить на официальном сайте, регистрироваться – там же. c

По местам Бориса Пастернака и маленькой "Италии"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Проект "Я подарю тебе Москву" проводит ряд бесплатных экскурсий, одна из которых – "Борис Пастернак и его любимые женщины" – посвящена жизни и творчеству русского поэта. Маршрут пролегает по центру Москвы мимо мест, где жил Пастернак, и других значимых мест его биографии, где должен был стоять его памятник, но не сложилось, а экскурсовод расскажет о его дамах сердца и о том, как они повлияли на его творчество и судьбу.

Еще одна бесплатная экскурсия от проекта – "Москва с итальянским акцентом" – посвящена ключевым достопримечательностям в центре Москвы, так или иначе связанным с Италией и итальянцами. Среди них – Большой театр, Политехнический музей, Лубянская площадь, гостиница "Метрополь", Гостиный двор и многое другое. Записаться на обе экскурсии можно на официальном сайте.