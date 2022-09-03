Куда отправиться в однодневное путешествие на автомобиле недалеко от Москвы

Автомобиль в 2022 году стал самым популярным транспортом для путешествий по России. По данным опросов, 23% туристов в этом году отправились в отпуск на авто, вторым в топе оказался поезд (17%), а только потом самолет (15%). Такая популярность вполне объяснима: на машине ездить удобно, сравнительно недорого и можно добраться в те места, куда не ходят электрички. Рассказываем о лучших локациях для однодневных путешествий из Москвы на машине.

Приокско-Террасный заповедник

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Это ближайший к Москве заповедник. Он находится на берегу Оки, и главная достопримечательность здесь – зубры. В заповеднике эти крупные животные обитают в условиях, максимально приближенных к естественным: на участке леса площадью около 200 гектаров, который огорожен сеткой. Заходить туда разрешено только в сопровождении экскурсовода. По остальной же территории парка можно гулять самостоятельно.

Кроме того, в заповеднике есть живописная экотропа – она расположена на высоте восемь метров над землей и имеет длину около 150 метров. Примечательна дорога тем, что оттуда можно увидеть природу, которая незаметна обычному посетителю.

Как добраться: 80 километров от МКАД по Симферопольскому шоссе.

Сколько стоит: вход в парк – 200 рублей, на экотропу – 400 рублей, экскурсия к зубрам – три тысячи рублей за группу до пяти человек. Организованные прогулки проходят по будням в 11:00, 13:00 и 15:00, по выходным – каждый час с 09:00 до 16:00.

Сенежское озеро

Самый большой водоем в Подмосковье и один из наиболее красивых из рукотворных. Сюда приезжают купаться летом, а весной и осенью – рыбачить и проводить время на природе. Говорят, здесь можно даже поймать угря, а внушительные караси в три килограмма весом – и вовсе обычное дело.

На берегу есть лодочная станция, гостиница и парковка, а в окрестностях – усадьба Александра Блока. Таким образом, на озере можно совместить природный и культурный отдых.

Как добраться: 47 километров от МКАД по Ленинградскому шоссе до Солнечногорска. Далее – поворот направо, в сторону деревни Тимоново.

Парк Пехорка

Красивый и благоустроенный парк недалеко от Москвы. Территория большая – около 17 гектаров, есть несколько детских и спортивных площадок, веревочный парк, пруд с утками и деревянными настилами на берегу, скейт-площадка и контактный зоопарк. В теплое время года по вечерам здесь бесплатно показывают кино. Афишу можно посмотреть на официальном сайте парка.

Как добраться: недалеко от МКАД – восемь километров по шоссе Энтузиастов. Находится в Балашихе, на берегу реки Пехорки.

Песчаные дюны в Сычеве

Нехарактерный для Подмосковья пейзаж можно наблюдать в 100 километрах от столицы. Раньше здесь добывали песок и гравий, а сегодня вокруг озер образовались песчаные карьеры. Летом сюда приезжают загорать и купаться – вода в озерах чистая и теплая, а экстремалы катаются по песку на квадроциклах и сноубордах.

Особой инфраструктуры тут нет, но марсианские пейзажи стоят того, чтобы привезти с собой полотенца и бутерброды.

Как добраться: 80 километров от МКАД по Новорижскому шоссе, далее поворот на Сычево и еще около четырех километров до песчаного карьера.

Водопад Радужный

На реке Наре расположен один из самых живописных водопадов Подмосковья. Его высота – около пяти метров, в хорошую погоду в брызгах воды здесь часто можно увидеть радугу. Именно поэтому водопад и получил свое название.

Территория вокруг него тоже живописная, есть несколько удобных мест для кемпинга, а неподалеку коттеджный поселок, у которого расположен симпатичный пляж. Но палатку там ставить уже нельзя, так как территория охраняемая. Эти места считаются грибными, осенью здесь можно насобирать белых и лисичек, а в реке хорошо клюет рыба.

Как добраться: около 60 километров от МКАД – сначала по Калужскому, а затем по Варшавскому шоссе. Не доезжая до деревни Папино, нужно съехать направо и далее до поворота налево. Ориентир перед съездом с Варшавского шоссе – обелиск защитникам Москвы и АЗС. Оттуда около 2,5 километра придется пройти пешком, так как автомобильной дороги нет.

"Хаски-лэнд"

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Недалеко от Одинцова, в поселке Назарьево, есть питомник хаски. Там можно потискать щеночков, покататься в собачьей упряжке, пострелять из луков, а в зимнее время покататься на ватрушках по ледяной горке. Любые контакты с животными – только под присмотром сотрудников. Комфорт собак, а также безопасность гостей – превыше всего.

Как добраться: 20 километров от МКАД по Можайскому шоссе, затем свернуть направо в сторону деревни Назарьево – еще шесть километров.

Сколько стоит: вход – 900 рублей, посещение игрового вольера с щенками – 500 рублей (20 минут), катание на собачьей упряжке – 1 600 рублей за круг – для взрослых и 1 000 рублей – для детей.