Названы самые живописные экотропы Москвы

Необязательно уезжать далеко из Москвы, чтобы насладиться природой. В столице есть несколько десятков прогулочных экомаршрутов. Они хорошо маркированы, там невозможно заблудиться, а на пути есть зоны отдыха и информационные стенды, где написано, что здесь растет и кто обитает. Рассказываем, где можно прогуляться осенью.

Воробьевы горы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

На Воробьевых горах есть целых три экотропы, объединенных в один маршрут: "На склонах Воробьевых гор", "Андреевские пруды" и "На террасах Воробьевых гор". Каждая имеет протяженность более полутора километров. Можно пройти их все сразу или же выбрать отдельные участки. Обычно туристы комбинируют два из них: "На склонах Воробьевых гор" и любой из оставшихся. На пути встретятся вольеры с белками, смотровая площадка на высоте 85 метров, а также аллея птиц с кормушками. Пройти маршрут можно как самостоятельно, так и с экскурсией.

Ее продолжительность составляет 1,5–2 часа. По будням с 08:00 до 17:00 – бесплатно (нужно только предупредить о своем визите заранее по телефону), по выходным – от 1 700 до 2 600 рублей за группу до пяти человек.

Серебряный бор

В Серебряном бору есть два экологических маршрута. Первый покороче (чуть более километра) – "У Бездонного озера". Он пролегает по берегу заболоченного тростникового водоема – по деревянным настилам. На пути есть смотровые площадки, встречаются цапли и другие птицы (в вольерах и без), а на самом болоте растут красивые кувшинки. Вход на тропу – улица Таманская, дом 19, корпус 5.

Второй маршрут – подлиннее (около 5,5 километра). Он начинается также у Бездонного озера (улица Таманская, дом 49Б, строение 1) и проходит по лесным дорожкам через весь Серебряный бор. Обе тропы заканчиваются на пляжах, где можно полюбоваться видами водоемов.

ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ландшафтном парке "Природа дикая" есть короткая (около 500 метров), но очень красивая экотропа. Она проходит по узкому мостику на высоте 6,5 метра – на уровне крон почти двухсотлетних дубов. С тропы открываются живописные виды на Шереметьевскую дубраву. Гулять по дорожке можно бесплатно и круглосуточно. Вечером здесь включают неоновую подсветку, а сама тропа защищена металлическими ограждениями, так что это абсолютно безопасно.

Первый вход расположен рядом с павильоном № 27 "Физкультура и спорт" и Вторым Каменским прудом, другой – недалеко от Кольцевой дороги ВДНХ.

Заказник "Теплый Стан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На экотропе "У истоков рек" довольно разнообразный ландшафт, несмотря на относительно небольшую протяженность (около 4,3 километра). Здесь есть овраги, луга и Теплостанская возвышенность (самая высокая точка города). Также в этом заказнике берет свое начало река Очаковка и бьет родник Холодный.

Хотя маршрут находится в черте города, здесь довольно высоки шансы встретить диких животных: ежей, горностаев и других представителей фауны. Кто именно живет в заказнике, можно узнать на информационных стендах, которые расположены на протяжении всего маршрута.

Тропа начинается у дома № 7 по улице Теплый Стан и заканчивается на улице Академика Бакулева, доме 2.

Битцевский лес

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Экотропа "Прикоснись к природе" интересна не только флорой и фауной, но и историческими достопримечательностями. На маршруте можно увидеть дворянские усадьбы XVIII–XIX веков, курганы вятичей XI–XII веков, а также пасеку, аптекарский огород, вольеры с животными и так далее. Длина тропы – около двух километров, вход бесплатный, но при желании можно взять часовую экскурсию за дополнительную плату.

Информационные стенды оборудованы в том числе и для слабовидящих людей – все надписи дублируются шрифтом Брайля. Кроме того, проводятся экскурсии, ориентированные на инвалидов по зрению.

Вход на тропу – Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2.