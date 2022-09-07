Трэвел-эксперт рассказала, как подготовиться к горному походу на Камчатке

Девять альпинистов погибли на Камчатке во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка. Причины трагедии эксперты связывают с неожиданно переменившийся погодой и неправильно рассчитанными рисками руководителей группы. Трэвел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, как безопасно ходить в горные походы.

Выбор организатора

Восхождение на горы – это туризм с повышенным риском, поэтому ходят туда исключительно группами и в сопровождении опытных инструкторов. Каждый поход в обязательном порядке регистрируется в МЧС. Поэтому грамотно выбрать организатора – это уже половина дела.

Все походы делятся по категориям сложности. Самые простые – туры выходного дня, по сути, это прогулка на свежем воздухе. Далее идут "степенные" восхождения (1–3-я степень сложности) продолжительностью от трех до 10 дней и протяженностью от 30 до 75 километров. Категорийные маршруты (1–6-я категория сложности) – самые тяжелые, и большинство восхождений относится именно к таким. Подобные походы уже требуют хотя бы минимальной физической подготовки и специального снаряжения.

Грамотный организатор обязательно предупредит о необходимых навыках, и если туристы ими пока не обладают, просто не допустит их к восхождению. Кроме того, он выдаст рекомендации, как подготовиться к путешествию (в том числе план тренировок), и подробно расскажет, на что особенно нужно обратить внимание, чтобы покорители гор самостоятельно оценили риски.

Например, организаторы обязательно должны предупредить об отсутствии душа, необходимости готовить на костре и нести продукты на себе, о переменчивой погоде и возможности встретить медведей на пути. Список снаряжения тоже будет выдан. Вам помогут правильно его подобрать и подскажут, где именно взять экипировку. Снаряжение хорошего качества обычно достаточно дорого стоит, так что новичкам рекомендуется на первых порах брать его напрокат, чтобы не потратить кучу денег на ненужные принадлежности.

Подготовка к походу

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Самая очевидная подготовка – больше времени заниматься прогулками. Посмотрите план похода, оцените расстояние в километрах на каждый день и постарайтесь преодолевать его хотя бы по городу. Очень хорошо, если вы сможете ходить пешком около шести часов в сутки с небольшими перерывами. Идеально ровных дорог лучше избегать, чтобы подготовить лодыжки и колени к неудобному ландшафту. Опытные туристы рекомендуют такой тест: подняться на 20 этажей и спуститься вниз, если не задыхаетесь и ничего не болит, то справитесь и в горах.

Второй совет – тренируйте сердце. Любые кардионагрузки – езда на велосипеде, плавание, бег (но без фанатизма) – будут полезны. Также стоит уделить внимание мышцам ног и спины. Лучше тренироваться на улице и в любую погоду, чтобы заодно подготовиться к снегу, дождю, туману и прочим капризам природы в горах.



Учтите, что идти придется не налегке, поэтому имеет смысл гулять с рюкзаком. Его вес для женщин во время двухнедельного похода, например на Камчатке, – около 24 килограммов, для мужчин – 30 килограммов. В более легких путешествиях основное снаряжение и продукты доставляют "забросками" (на специальные склады по маршруту), но личные вещи все же нести придется.

Рюкзак стоит выбрать с поясным ремнем, благодаря которому значительная часть веса переносится с плеч на бедра, с грудной стяжкой для лучшей фиксации и дополнительной разгрузки плечевого пояса. На чем точно не стоит экономить – это обувь. Ботинки должны быть специальные трекинговые, с хорошей фиксацией голеностопа, чтобы не подвернуть ноги. Также будет нелишним запастись специальными походными носками, которые лучше обычных впитывают влагу и предотвращают мозоли при высоких нагрузках.

Куда пойти новичкам

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Новичкам лучше начинать с коротких летних походов на три-четыре дня. Если ночевки в палатке не отбили охоту стать поближе к природе, после этого можно попробовать более длительный – недельный тур. Например, на Кавказ, где часто хорошая погода и сменяющиеся красивые пейзажи, а также много горных ручьев для пополнения запасов питьевой воды.

Походы на Камчатку – для опытных туристов: там сложный рельеф, непредсказуемая погода, часть пути придется идти по льду. Кроме того, всегда сохраняется риск снежных лавин, извержения лавы, камнепада, встреч с медведями и прочие экстремальные моменты. В такие походы берут только тех, кто четко знает, что нужно делать в каждой из этих ситуаций.

Главные опасности

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Если не брать во внимание очевидные форс-мажоры в виде испортившейся погоды, новичков ждет довольно много непривычного. Лучше к этим неудобствам быть готовым.

Во-первых, в походах нет туалетов и душа. Многие туристы моются в реках, если повезет с погодой, или раз в неделю устраивают банный день. Одежду стирают тоже в водоемах, и хорошо, если погода солнечная, тогда все быстро высохнет.

Во-вторых, стоит морально подготовиться к довольно однообразному меню: на обед – гречка, на ужин – макароны, на следующий день – обычно то же самое. Впрочем, после целого дня в горах, возможно, это не будет казаться большой проблемой. Кроме того, в походных условиях иногда бывает трудно идеально вымыть посуду, так что отравления среди новичков – дело нередкое. Главное – не есть незнакомые ягоды и не пить из источников, не проверенных инструктором.

В процессе восхождения может начаться горная болезнь – недомогание, которое возникает из-за недостатка кислорода с набором высоты. Некоторые туристы жалуются на тошноту, боли в голове, высокую температуру, в редких случаях – галлюцинации. Чтобы избежать этого, высоту рекомендуется набирать медленно, останавливаться на день-два для акклиматизации и следить за уровнем кислорода в крови.

На Камчатке на ряде маршрутов встречаются медведи. Туристов, которые идут в потенциально опасные места, дополнительно информируют, выдают сигнальные огни и свистки. Также в горах лучше не ходить по одному, а продукты хранить в отдельной палатке.

Сколько стоит

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Стоимость похода на две недели с восхождением на Ключевскую Сопку на Камчатке – от 70 тысяч рублей с человека. В эту сумму включены все трансферы из Петропавловска-Камчатского, трехразовое питание (повара нет, обычно готовит по очереди вся группа), общая экипировка (палатки, котелки и прочее) и сопровождение инструктора.

Отдельно оплачивается авиаперелет до Петропавловска-Камчатского (прямой рейс из Москвы – от 20 тысяч рублей), личное снаряжение и медицинская страховка (которую лучше обязательно оформить).

Поход длится как минимум 12–14 дней, включая остановки на акклиматизацию. Само восхождение занимает один день, но закладывают на него обычно три – на случай непогоды.