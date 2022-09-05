Знакомые рассказали о гидах с восхождения на Ключевскую Сопку, где погибли люди

На Камчатке девять альпинистов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Группа, состоявшая из двенадцати человек, начала подъем в конце августа. 3 сентября стало известно, что пятеро из них сорвались и погибли при падении. Вскоре поступили сообщения о смерти еще четырех человек. Рассказываем, что случилось с туристами на вулкане и как проходит спасательная операция.



Погибли девять человек

Фото: пресс-служба ПСО ЦОД

Группа из десяти туристов и двух гидов начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке 30 августа. В ее составе были жители разных регионов, в том числе Москвы. Перед выходом на маршрут альпинисты зарегистрировались по всем требованиям МЧС. В пятницу, 2 сентября, на высоте 3 300 метров группа разделилась.

Три человека остались в лагере, так называемом домике вулканологов, остальные девять выдвинулись к вершине. О ЧП стало известно 3 сентября. На высоте порядка 4 150 метров при падении погибли пять альпинистов, один из гидов получил перелом ноги. Второй по спутниковой связи сообщил спасателям о произошедшем и постарался помочь пострадавшим. Позднее из-за переохлаждения число погибших выросло до девяти человек. В результате из всей группы остались в живых только три альпиниста.





пресс-служба Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае Все трое ожидают спасателей в домике вулканологов, где имеется в наличии как продовольствие, так и газ.

Пр факту ЧП следственное управление СКР по Камчатскому краю возбудило два уголовных дела. Одно – по статье "Причинение смерти по неосторожности". Второе дело завели против руководителя и гида – инструктора туркомпании, организовавшей восхождение.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Камчатскому краю в отношении руководителя и гида – инструктора ООО "Экстрим тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, директора компании, организовавшей тур на Камчатке, уже задержали. Вместе с тем сейчас к выжившим альпинистам спешат спасатели. Ранее они предпринимали несколько безуспешных попыток высадиться на вулкане на вертолете, однако каждый раз мешала плохая погода.

В результате только 5 сентября Ми-8 с камчатскими спасателями приземлился на склоне Ключевской Сопки. Из-за сильного ветра и пепла их удалось доставить лишь на высоту 1 663 метра. Ожидается, что к полуночи они достигнут домика вулканологов на высоте 3 300 метров. Кроме того, с подножия горы восхождение начала вторая группа спасателей.



Что известно о гидах?

Туристы, застрявшие на Ключевской Сопке, вышли на связь

По данным СМИ, группа из двенадцати участников шла в связках по трое. На высоте около 4 150 метров один человек, предположительно, сорвался вниз, утащив за собой двоих напарников. Вскоре после этого сорвалась еще одна связка. Четыре человека мгновенно погибли, еще двое скончались от полученных ранений.

Известно, что турфирма, организовавшая восхождение, была зарегистрирована в Новосибирске в 2012 году. По данным "Комсомольской правды", от компании в качестве гидов с туристами на маршрут вышли новосибирец Андрей Мищенко и барнаулец Иван Алабугин. Предположительно, именно первый выжил, у него сломана нога.

"За 5 лет Андрей руководил 13 походами по Ключевской группе вулканов с восхождением на Ключевскую Сопку. Можно сказать, что в нашей команде есть человек, повидавший практически всех медведей Камчатки", – сказано о гиде в группе турфирмы.

Знакомые утверждают, что у мужчины была хорошая подготовка. "Не верю, что Андрей мог допустить нарушение техники безопасности и пустить в связке девять человек", – приводит издание слова друзей Мищенко.





знакомые Андрея Мищенко Были случаи, когда он спускал коммерческие группы вниз из-за изменившейся погоды, лишь бы никто не пострадал. Ему проще было выслушать недовольные крики туристов, чем рисковать жизнями людей.

Алабугин также, предположительно, является опытным инструктором. Более десяти лет работал на маршрутах в горах Киргизии, Таджикистана, Алтая и Казахстана.



Почему случилась трагедия?

Фото: пресс-служба ПСО ЦОД

Руководитель одной из туристических фирм Иван Буевич рассказал телеканалу Москва 24 об опасностях восхождения на Ключевскую Сопку.





Иван Буевич руководитель одной из туристических фирм Ключевская Сопка является активным вулканом, с которого постоянно летят камни размером с автомобиль. Высота этого вулкана постоянно меняется. У каждого вулкана, есть снежные ущелья, которые возможно не заметить. Также опасны ледники-расщелины и переменчивая погода на высоте.

По его словам, безопасность группы обеспечивают инструктора, они же принимают все решения. Эксперт отметил, что при восхождении альпинисты скрепляются между собой в связки, чтобы в случае срыва или падения одного из скалолазов, напарник смог его удержать. Обычно веревками связывают по двое, трое или четверо альпинистов, уточнил Буевич. Он уверен, что допускать до подъема на вулканы подобные Ключевской Сопке необходимо только опытных людей, прошедших подготовку в Федерации альпинизма.

В свою очередь, эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин предположил, что причиной трагедии могло стать легкомысленное отношение к погодным условиям. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.





Дмитрий Алешкин эксперт по выживанию При таких погодных условиях восхождение надо было отменять и идти вниз. Люди пошли дальше вверх, надеясь прорваться сквозь облака и выйти на вершину, которая была вне облачности, – это ошибка. Когда такое делает один инструктор, то он рискует только своей жизнью, а когда это делает группа, то это грубейшее нарушение техники безопасности.

Специалист добавил, что если бы восхождение отменилось, то туркомпании пришлось бы возвращать альпинистам часть денег. По его словам, к несчастью, многие фирмы при таком выборе предпочитают рискнуть жизнями туристов ради заработка. На момент публикации текста комментариев по ЧП от турфирмы-организатора не поступало.

