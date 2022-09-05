Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан возросло до 9 человек

15:05
Фото: КГКУ "ЦОД"
Число жертв при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке выросло до 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края группы туристов, прибывших из 7 регионов России в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании, на высоте около 4 150 метров не менее 5 альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще 4 человек", – отметили в ведомстве.
Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Ранее в СМИ появились сообщения, что директора новосибирской турфирмы "Экстрим тайм", организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы, задержали. Также сообщалось об обысках у подозреваемого.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу.
За ситуацией следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.
В компании, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы, прошли обыски
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