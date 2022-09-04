Ростуризм держит на контроле ситуацию с туристами на Камчатке

15:25
Фото: ТАСС/Елена Верещака
Ростуризм внимательно следит за ситуацией с группой туристов, попавших в ЧС на вулкане Ключевской на Камчатке. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале.
"Ростуризм держит ситуацию на контроле и находится на постоянной оперативной связи с руководством региона. В настоящее время в районе вулкана Ключевский ведется поисково-спасательная операция", – написала она.
Догузова отметила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру: 8 (4152) 30-10-99.
3 сентября группа туристов совершала восхождение на вулкан Ключевской в Камчатском крае. На высоте 4 158 метров у туристов возникли проблемы, несколько участников группы сорвались и упали в пропасть. В результате погибли 6 человек, еще несколько туристов получили травмы.
Спасатели дважды предпринимали попытки добраться до места происшествия на вертолете, приземлившись на высоте 3 300 метров, однако они не увенчались успехом из-за непогоды.
Отмечалось, что туристическая группа состояла из 12 человек, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области.
Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило по факту гибели туристов уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Спасатели пытаются пробраться к туристам на склоне вулкана на Камчатке
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