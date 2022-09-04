Вертолет не смог добраться к месту гибели туристов на Камчатке

11:59
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе места гибели туристов на вулкане Ключевской на Камчатке из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.
"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3 300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", – заявили в пресс-службе регионального учреждения.
Там пояснили, что вертолет Ми-8 МЧС доставит спасателей на максимально возможную высоту утром 4 сентября. Оттуда они начнут восхождение к месту ЧС.
Также в настоящее время на высоту 1 200 метров поднимается наземная группировка из 24 спасателей, которые разобьют базовый лагерь для оказания помощи пострадавшим и сотрудникам МЧС.
Ранее стало известно, что число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской в Камчатском крае, увеличилось до шести. Еще несколько человек пострадали. Им потребовалась помощь медиков.
Отмечалось, что туристическая группа состояла из 12 человек, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области. 3 августа на высоте 4 158 метров у туристов возникли проблемы, несколько участников группы сорвались и упали в пропасть.
Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило по факту гибели туристов уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: