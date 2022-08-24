Тело 19-летней девушки, которую искали свыше 100 человек, нашли в Эльбрусском районе

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Тело 19-летней девушки, которую искали свыше 100 полицейских, спасателей и волонтеров, нашли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Тело девушки обнаружили в пойме реки Баксан на выезде из Тырныауза и передали следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что в поселке Верхнечусовские Городки в Пермском крае обнаружили пропавшую шестилетнюю девочку. Тело ребенка нашли в колодце после трех дней поиска. Девочка ушла из дома 12 августа. Местные жители в соцсетях сообщали, что она отправилась в магазин. Несколько дней ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

