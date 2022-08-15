Тело пропавшего в Пермском крае шестилетнего ребенка было найдено в колодце

Фото: perm.sledcom.ru

Шестилетнюю девочку, пропавшую в поселке Верхнечусовские Городки в Пермском крае, обнаружили мертвой в колодце после трех дней поиска. Об этом со ссылкой на региональное управление СК РФ сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в настоящее время ведется работа по извлечению тела ребенка из воды. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Девочка ушла из дома 12 августа. Местные жители в соцсетях сообщали, что она отправилась в магазин. Несколько дней ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Всего в поисковых мероприятиях принимали участие порядка 600 человек.

Ранее сообщалось, что тело 12-летнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружили на пустыре на Ставрополье. Школьник ушел из дома и не вернулся. Его поиски были оперативно организованы в тот же вечер. Тело нашли на следующий день вблизи города Невинномысска.