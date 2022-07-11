Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

16:51

Пятимесячного младенца в полотенце нашли в подъезде дома в Тобольске

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятимесячного младенца, завернутого в полотенце, нашли в подъезде жилого дома в Тобольске вечером 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Тюменской области.

Правоохранители установили личность матери ребенка. Ей оказалась 32-летняя жительница города. По словам женщины, она оставила подругу посидеть с сыном. Мальчика госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственные органы организовали проведение доследственной проверки.

"Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее тело новорожденного обнаружили в контейнере на улице Академика Корнилова в ТиНАО. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать