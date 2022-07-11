Пятимесячного младенца в полотенце нашли в подъезде дома в Тобольске

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Пятимесячного младенца, завернутого в полотенце, нашли в подъезде жилого дома в Тобольске вечером 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Тюменской области.

Правоохранители установили личность матери ребенка. Ей оказалась 32-летняя жительница города. По словам женщины, она оставила подругу посидеть с сыном. Мальчика госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственные органы организовали проведение доследственной проверки.

"Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее тело новорожденного обнаружили в контейнере на улице Академика Корнилова в ТиНАО. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

