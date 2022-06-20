В Госдуме рассказали о мотивах молодых матерей избавляться от новорожденных

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Ужесточение ответственности для матерей, попытавшихся избавиться от своих новорожденных детей, не поможет сократить количество подобных случаев, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По ее словам, женщины могут совершать нечеловеческие поступки, когда чувствуют себя незащищенными и не решаются на материнство. Также Буцкая уверена, что повсеместное открытие бэби-боксов также не принесет существенного результата.

"Идея с бэби-боксами не получилась. Запретами точно нет, любые запреты пытаются обойти. Я вижу решение в таких программах, как программа "Репродуктивное здоровье". Это программа, в рамках которой с девушкой, которая еще только задумывается о рождении ребенка, начиная со школьной парты, ведется разговор о том, что такое семья", – сказала она.

По словам Буцкой, на протяжении всей беременности состояние женщины должны отслеживать не только врачи, но и органы социальной защиты, поскольку в семьях бывают совершннно разные жизненные ситуации.

"Там могут быть социальные проблемы, проблемы внутри семьи, проблемы с тем, что нет материальной возможности по рождению ребенка", – пояснила депутат.

Она отметила, что в настоящее время в России эффективно работают семейные МФЦ, в которых женщины могут проконсультироваться и получить помощь практически по любому вопросу.

"Даже когда она находится в состоянии репродуктивного выбора, могут убедить, что все будет хорошо – ты родишь, и рядом будут люди, которые помогут решить эти проблемы", – рассказала Буцкая.

Кроме того, в России действует множество некоммерческих организаций, оказывающих различную помощь, например, предоставляют детские товары напрокат. Кроме того, законодательство предоставляет такую возможность, когда обязанности по опеке за ребенком переходят к государству на несколько месяцев, но при этом мать сохраняет родительские права, пояснила депутат.

"Но не знают ничего об этом девочки, не чувствуют себя защищенными. Поэтому совершаются такие нечеловеческие поступки", – добавила Буцкая.

Ранее столичная прокуратура сообщила об обнаружении тела новорожденного в мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в ТиНАО. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве по данному факту. Ситуация остается на контроле прокуратуры Москвы.