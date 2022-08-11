Мумифицированные останки мужчины обнаружили в Восточном Бирюлеве

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Мумифицированные останки мужчины обнаружили в квартире столичного района Восточное Бирюлево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины 1963 года рождения обнаружили в квартире в Михневском проезде. По предварительной информации, его смерть наступила 1,5 года назад.

Останки направили на экспертизу для определения причины смерти.

Ранее следователи организовали проверку после обнаружения скелетированных останков человека в Балашихе. По данным следствия, прохожие нашли останки в лесу в 50 метрах от производственной базы в Балашихе 8 августа. Визуальный осмотр не выявил повреждений.

