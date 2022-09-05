Покоритель Эвереста назвал вероятную причину срыва туристов на Камчатке

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Отсутствие достаточной подготовки и альпинисткой квалификации могло стать причинами гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке, заявил вице-президент Федерации альпинизма, трижды покоритель Эвереста Иван Душарин.

"Я думаю, у людей не было достаточной подготовки и в условиях непогоды они не справились с ситуацией и произошел срыв. Если мне память не изменяет, маршрут там оценивается уровнем третьей категории, это требует уровень альпинисткой квалификации второго спортивного разряда. Это нужно 3–4 года заниматься в горах", – сообщил он в беседе с News.ru.

Эксперт отметил, что люди могли не уметь страховаться и не быть готовыми к резким изменениям обстановки. По словам Душарина, подготовить обычного человека к такому восхождению за короткое время крайне сложно, однако гиды ради денег готовы вести кого угодно.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Туристическая группа состояла из туристов, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще одного альпиниста, таким образом количество жертв увеличилось до шести.

Утром 5 сентября заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек. Двое участников тургруппы умерли на высоте, не дождавшись помощи.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.

