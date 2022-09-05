Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан

Еще одна группа спасателей начала подъем на Ключевской вулкан на Камчатке, где погибли туристы, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Их цель – добраться до отметки 3 300 метров к дому вулканологов. В составе группировки – четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять – от поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России. В зависимости от погодных условий восхождение займет не менее двух суток", – приводит ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что первая группа спасателей также продолжает восхождение на данную высоту. По состоянию на 07:30 по московскому времени (16:30 по местному) они достигли отметки в две тысячи метров.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами обратилась к спасателям 3 сентября. На высоте 4 158 метров несколько участников группы сорвались и упали в пропасть.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией внимательно следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.

