Число погибших после восхождения на вулкан на Камчатке увеличилось до 8

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Число погибших после восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.

"Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались", – приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что на месте ЧП сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылета спасатели совершат в 10:30 по местному времени.

Туристическая группа, состоявшая из 12 человек, прибыла на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области. 3 сентября на высоте 4 158 метров у туристов возникли проблемы, несколько участников группы сорвались и упали в пропасть.

Спасатели дважды предпринимали попытки добраться до места происшествия на вертолете, приземлившись на высоте 3 300 метров, однако они не увенчались успехом из-за непогоды.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией внимательно следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что

для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру: 8 (4152) 30-10-99.

