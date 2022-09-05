Мать погибшего на Камчатке альпиниста рассказала о сыне

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Мать альпиниста из Москвы, погибшего на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, рассказала Москве 24, что ее сын Павел имел опыт восхождений.

"Альпинизмом занимался, да. Несколько раз ходил", – сказала она.

По словам женщины, у погибшего также остались отец, брат и сын.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами обратилась к спасателям 3 сентября. На высоте 4 158 метров несколько участников группы сорвались и упали в пропасть.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.

5 сентября заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек.