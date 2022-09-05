На Камчатке предложили создать регулируемые турмаршруты после ЧП на вулкане

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Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
На Камчатке хотят создать регулируемые туристические маршруты после ЧП на Ключевском вулкане. Об этом РЕН ТВ сообщила директор природного парка "Вулканы Камчатки" Любовь Тимофеева.
По ее словам, часто маршруты на территории природных парков сопровождаются "серыми" туристическими операторами и неподготовленными людьми. В связи с этим, по ее мнению, появилась необходимость ввести категорию регулируемых маршрутов, доступ на которые сопровождается профессионалами, закрепленными строго за этим маршрутом.
Тимофеева обратила внимание, что объем туристического потока на Камчатке в последнее время серьезно увеличился. При этом количество инспекторов на них осталось прежним – примерно на 30 маршрутах работают всего 19 человек.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. На высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу.
Утром 5 сентября заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан составило восемь человек. Двое участников тургруппы умерли на высоте, не дождавшись помощи.
Остальные туристы и второй гид все это время ждут спасателей. Два человека смогли спуститься на высоту 3 300 метров в домик вулканологов. Еще двое остались на отметке 4 000 метров.
Спасателям приходится работать в сложных условиях. На высотах дует штормовой ветер, из-за которого накануне спасательный вертолет не смог сесть на вулкане.
Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
За ситуацией внимательно следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.
Число погибших на склонах Ключевского вулкана возросло до восьми
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