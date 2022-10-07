Названы самые популярные смотровые площадки Москвы

Москва особенно красива с высоты. Любоваться на столицу практически из-под облаков можно в любое время суток: днем рассмотреть архитектуру, ночью – увидеть яркую иллюминацию. Кроме того, город в закатных лучах – отличная декорация для романтического свидания. Рассказываем о популярных смотровых площадках столицы.

Воробьевы горы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Смотровая площадка на Воробьевых – самая знаменитая в столице. В будни еще есть шанс полюбоваться городом спокойно. В выходные, особенно в хорошую погоду, здесь вам составят компанию толпы свадебных фотографов и просто гуляющих людей.

С высоты около 80 метров открываются виды на стадион "Лужники", набережные Москвы-реки, Останкинскую башню и храм Христа Спасителя. Всю эту красоту можно в деталях рассмотреть в бесплатные бинокли.

Сколько стоит: бесплатно

Как добраться: метро "Воробьевы горы", вход с улицы Косыгина.

"Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одной из самых высоких смотровых площадок в стране является PANORAMA360. Она находится на 89-м этаже башни "Федерация-Восток" бизнес-комплекса "Москва-Сити". Площадка занимает территорию в два хоккейных поля. Отсюда через шестиметровые окна можно наблюдать круговую панораму города с высоты 327 метров.

В стоимость билета включено посещение фабрик мороженого и шоколада, которые расположены здесь же. Гости смогут продегустировать эти сладости безлимитное количество раз.

Сколько стоит: взрослый билет (от 15 лет) – 2 290 рублей, детский (от 6 до 14 лет) – 1 550 рублей, билет с открытой датой, действительный 90 дней, – 2 900 рублей.

Как добраться: метро "Выставочная", "Деловой центр" и "Международная".

Смотровая площадка РАН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эта небольшая смотровая на высоте 60 метров расположена неподалеку от нового здания Российской академии наук. Она открыта круглосуточно, поэтому здесь можно полюбоваться и ночным городом. Отсюда можно увидеть "Москва-Сити", набережные Москвы-реки, Академию наук, памятник Гагарину. С определенного ракурса заметны башни Кремля и храм Христа Спасителя.

Эта площадка практически не фигурирует в путеводителях, так что обычно здесь немноголюдно. Приезжать сюда лучше на общественном транспорте (припарковаться иногда проблематично).

Сколько стоит: бесплатно

Как добраться: метро "Шаболовская" и "Ленинский Проспект", Ленинский проспект, 32А, строение 1.

Мост Богдана Хмельницкого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мост Богдана Хмельницкого, он же Киевский пешеходный, соединяет Ростовскую и Бережковскую набережные. С него открываются виды на сталинские высотки, Новодевичий монастырь и, собственно, сами набережные. Мост закрыт стеклянным куполом, но на нем есть и открытые балкончики. С них можно любоваться окружающим пейзажем.

Сколько стоит: бесплатно

Как добраться: 200 метров от метро "Киевская".

Останкинская телебашня





Фото: портал мэра и правительства Москвы

Смотровая в телебашне с 19 сентября снова готова принимать гостей. Здесь посетителей обычно впечатляют не столько живописные виды, сколько прозрачный пол с обзором на 337 метров вниз. В летнее время также работает открытая площадка на высоте 340 метров (с мая по октябрь).

В стоимость входит посещение музея об истории и архитектуре телебашни. Билеты продаются по сеансам: необходимо прийти за час до назначенного времени обязательно с документом, удостоверяющим личность.

Сколько стоит: в будни с 12:00 и в выходные взрослый – 1 200 рублей, детский – 800 рублей, в будни до 12:00 – 900 и 600 рублей соответственно.

Как добраться: улица Академика Королева, дом 15, квартира 2, ближайшая станция метро – "ВДНХ".

Парящий мост в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мостом эта площадка, по сути, не является, так как не соединяет разные берега реки. Именно поэтому он был назван "парящим". За короткое время место превратилось в одну из самых посещаемых достопримечательностей столицы.

Приходить сюда лучше в будни. В выходные, особенно в хорошую погоду, возможно, придется постоять в очереди, чтобы попасть на мост. Над Москвой-рекой он возвышается на 15 метров, а увидеть с него можно башни Кремля, Китай-город, Москворецкую и Раушскую набережные. Также отсюда открывается хороший вид на доходный дом Осиповых, где размещается отель "Балчуг Кемпински".

Сколько стоит: бесплатно

Как добраться: пешком от метро "Китай-город".