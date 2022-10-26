Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Отцов детей-инвалидов, вне зависимости от числа детей в семье, освободили от частичной мобилизации. Об этом написала глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем телеграм-канале.

Кроме того, теперь частичной мобилизации не подлежат и отцы с двумя детьми, если их жена находится на 22-й неделе беременности.

Останина отметила, что о принятии изменений в директиву Генштаба ей сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков. Она добавила, что директива действует до окончания спецоперации, поэтому их попросили не настаивать на принятии поправок в закон "О мобилизации".

"Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО", – подчеркнула Останина.

Ранее Мишустин заявил о необходимости увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных. Он выразил мнение, что поставленных целей можно достичь, если включить в работу крупные и малые региональные предприятия легкой промышленности.



Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В ГД внесли проект о запрете частичной мобилизации для не служивших россиян

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