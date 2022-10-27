В МИД РФ предупредили россиян о последствиях поездок в Норвегию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила россиян, которые запланировали поездку в Норвегию, что иностранные спецслужбы могут ими заинтересоваться.

Такое заявление дипломат сделала на фоне участившихся случаев задержания россиян на территории Норвегии.

"В связи с тем, что норвежская сторона никоим образом не обозначила, что можно фотографировать, что нельзя, кому, где, как фотографировать, мы рекомендуем российским гражданам, у которых имеется намерение посетить Норвегию, тщательно взвешивать риски при планировании поездок", – приводит ТАСС ее слова.

Захарова рекомендовала тем, кто все же решится отправиться в путешествие, быть готовыми к тому, что их поездка заинтересует норвежские спецслужбы.

Дипломат заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что для задержания туристов из России нет никаких причин, однако все пытаются выставить так, будто они представляют серьезную угрозу.

"На наших граждан в Норвегии фактически объявлена охота, к ней активно привлекается местное население", – добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что в норвежской провинции Нурланн задержали двоих россиян за проведение незаконной фотосъемки. Уточнялось, что их арестовали за съемку военных объектов.

При этом представители правоохранительных органов подобную версию не подтвердили.

До этого в Норвегии арестовали сына экс-главы РЖД Андрея Якунина за запуск дронов на Шпицбергене. Отмечалось, что гаджеты он использовал во время своего летнего путешествия.



Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!