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13:09

Общество

Стартовал прием заявок на "Премию Рунета – 2022"

Фото: пресс-служба "Премии Рунета"

Стартовал прием заявок на общенациональную награду "Премия Рунета – 2022" в области высоких технологий и интернета, поощряющую выдающиеся заслуги компаний-лидеров. Торжественная церемония награждения состоится в Москве в декабре, сообщает пресс-служба премии.

Традиционно одна из наиболее престижных отраслевых наград вручается в основных и специальных номинациях, а также в народном голосовании, где лучших определят пользователи.

Номинировать компанию или организацию, которая внесла существенный вклад в развитие интернет-отрасли в России в 2021–2022 годах, можно на официальном сайте до 15 ноября.

Идеолог премии Сергей Плуготаренко рассказал, что в этом году внимание к "Премии Рунета" особенное. По его словам, с начала года структура рынка кардинально изменилась, но при этом многие российские ИТ-игроки полны оптимизма, планов и амбиций.

Основные номинации конкурса:

  • "Государство и общество";
  • "Экономика и бизнес";
  • "Здоровье и отдых";
  • "Наука, технологии и инновации";
  • "Образование и кадры";
  • "СМИ и массовые коммуникации".

Специальные номинации:

  • "Путешествия по РФ";
  • "Подкасты и цифровой контент";
  • "Туризм и индустрия гостеприимства";
  • "Народов много – Родина одна";
  • "Культурные проекты в Сети".

Старейшая и одна из наиболее престижных отраслевых наград будет вручаться в 19-й раз. В прошлом году столичный комплекс цифровых решений для борьбы с пандемией коронавирусом получил премию в категории "Технологии vs коронавирус".

Также столичный проект инновационного кластера стал лидером в номинации "Экономика и бизнес", одним из лучших в категории "Государство и общество" стал фронт-офис, где можно узнать о перечне документов, которые необходимы для получения субсидий, а также оставить заявку.

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