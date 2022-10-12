13:09Общество
Стартовал прием заявок на "Премию Рунета – 2022"
Фото: пресс-служба "Премии Рунета"
Стартовал прием заявок на общенациональную награду "Премия Рунета – 2022" в области высоких технологий и интернета, поощряющую выдающиеся заслуги компаний-лидеров. Торжественная церемония награждения состоится в Москве в декабре, сообщает пресс-служба премии.
Традиционно одна из наиболее престижных отраслевых наград вручается в основных и специальных номинациях, а также в народном голосовании, где лучших определят пользователи.
Номинировать компанию или организацию, которая внесла существенный вклад в развитие интернет-отрасли в России в 2021–2022 годах, можно на официальном сайте до 15 ноября.
Идеолог премии Сергей Плуготаренко рассказал, что в этом году внимание к "Премии Рунета" особенное. По его словам, с начала года структура рынка кардинально изменилась, но при этом многие российские ИТ-игроки полны оптимизма, планов и амбиций.
Основные номинации конкурса:
- "Государство и общество";
- "Экономика и бизнес";
- "Здоровье и отдых";
- "Наука, технологии и инновации";
- "Образование и кадры";
- "СМИ и массовые коммуникации".
Специальные номинации:
- "Путешествия по РФ";
- "Подкасты и цифровой контент";
- "Туризм и индустрия гостеприимства";
- "Народов много – Родина одна";
- "Культурные проекты в Сети".
Старейшая и одна из наиболее престижных отраслевых наград будет вручаться в 19-й раз. В прошлом году столичный комплекс цифровых решений для борьбы с пандемией коронавирусом получил премию в категории "Технологии vs коронавирус".
Также столичный проект инновационного кластера стал лидером в номинации "Экономика и бизнес", одним из лучших в категории "Государство и общество" стал фронт-офис, где можно узнать о перечне документов, которые необходимы для получения субсидий, а также оставить заявку.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!