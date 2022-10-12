Фото: пресс-служба "Премии Рунета"

Стартовал прием заявок на общенациональную награду "Премия Рунета – 2022" в области высоких технологий и интернета, поощряющую выдающиеся заслуги компаний-лидеров. Торжественная церемония награждения состоится в Москве в декабре, сообщает пресс-служба премии.

Традиционно одна из наиболее престижных отраслевых наград вручается в основных и специальных номинациях, а также в народном голосовании, где лучших определят пользователи.

Номинировать компанию или организацию, которая внесла существенный вклад в развитие интернет-отрасли в России в 2021–2022 годах, можно на официальном сайте до 15 ноября.

Идеолог премии Сергей Плуготаренко рассказал, что в этом году внимание к "Премии Рунета" особенное. По его словам, с начала года структура рынка кардинально изменилась, но при этом многие российские ИТ-игроки полны оптимизма, планов и амбиций.

Основные номинации конкурса:

"Государство и общество";

"Экономика и бизнес";

"Здоровье и отдых";

"Наука, технологии и инновации";

"Образование и кадры";

"СМИ и массовые коммуникации".

"Путешествия по РФ";

"Подкасты и цифровой контент";

"Туризм и индустрия гостеприимства";

"Народов много – Родина одна";

"Культурные проекты в Сети".

Специальные номинации:Старейшая и одна из наиболее престижных отраслевых наград будет вручаться в 19-й раз. В прошлом году столичный комплекс цифровых решений для борьбы с пандемией коронавирусом получил премию в категории "Технологии vs коронавирус".

Также столичный проект инновационного кластера стал лидером в номинации "Экономика и бизнес", одним из лучших в категории "Государство и общество" стал фронт-офис, где можно узнать о перечне документов, которые необходимы для получения субсидий, а также оставить заявку.

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