В Москве открыли набор участников в программу "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве объявили набор участников в программу "Московский акселератор", которая должна помочь технологическим стартапам найти партнеров и привлечь инвестиции. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что к участию приглашают российские компании с оборотом более 30 миллионов рублей за последние три года. Программа будет реализована на базе технохаба "Старт Хаб" на "Красном Октябре".
"Программа начнется 5 сентября. Принять в ней участие смогут 150 стартапов, которые отберут эксперты. Предпринимателям расскажут, как находить партнеров и привлекать финансирование, наставники будут проводить индивидуальные консультации", – рассказала она.
Чтобы участвовать в программе, нужно до 31 августа подать заявку на портале Агентства инноваций Москвы.
Участники получат возможность:
Ранее Сергунина сообщила, что за 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тысяч предприятий.
По ее словам, организация, запущенная в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний, помогает им масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, находить заказчиков и деловых партнеров.
Она отметила, что программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль.
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