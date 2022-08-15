В Москве открыли набор участников в программу "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве объявили набор участников в программу "Московский акселератор", которая должна помочь технологическим стартапам найти партнеров и привлечь инвестиции. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что к участию приглашают российские компании с оборотом более 30 миллионов рублей за последние три года. Программа будет реализована на базе технохаба "Старт Хаб" на "Красном Октябре".

"Программа начнется 5 сентября. Принять в ней участие смогут 150 стартапов, которые отберут эксперты. Предпринимателям расскажут, как находить партнеров и привлекать финансирование, наставники будут проводить индивидуальные консультации", – рассказала она.

Чтобы участвовать в программе, нужно до 31 августа подать заявку на портале Агентства инноваций Москвы.

Участники получат возможность:



показать свои решения крупным компаниям из разных отраслей;

договориться о пилотном тестировании;

обменяться лучшими практиками;

найти дополнительные возможности для сотрудничества.

Итоги "Московского акселератора" подведут в начале декабря, 20 лучших проектов презентуют инвесторам.

Ранее Сергунина сообщила, что за 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тысяч предприятий.

По ее словам, организация, запущенная в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний, помогает им масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, находить заказчиков и деловых партнеров.

Она отметила, что программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль.