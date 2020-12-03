Цифровые проекты Москвы для борьбы с COVID-19 получили премию Рунета

03 декабря, 22:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный комплекс цифровых решений для борьбы с пандемией коронавирусом получил премию рунета в категориии "Технологии vs коронавирус". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Также столичный проект инновационного кластера стал лидером в номинации "Экономика и бизнес", одним из лучших в категории "Государство и общество" стал фронт-офис, где можно узнать о перечне документов, которые необходимы для получения субсидий, а также оставить оставить заявку.
За последние годы в столице была создана надежная и эффективно функционирующая цифровая инфраструктура. На ее базе весной 2020 года были созданы технические решения, которые и в настоящее время помогают Москве противостоять распространению COVID-19.
"Цифровые сервисы позволили жителям контактировать с городскими службами онлайн, предпринимателям — продолжать работу, а школьникам и учителям — обеспечить непрерывный образовательный процесс", – говорится на портале мэра и правительства столицы.
Ранее приложение "Помощник Москвы" вошло в топ-12 лучших инновационных решений мира в борьбе с COVID-19.
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