На IT-платформе МИК уже зарегистрировались 19 тыс организаций – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

На IT-платформе Московского инновационного кластера зарегистрировались 19 тысяч организаций из 73 российских регионов, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, организации получают условия для развития инноваций и новых проектов, возможность принять участие в серии технологических конкурсов, а также они могут найти партнеров и клиентов.

"Участники кластера активно кооперируются по отраслям. Например, в кластере спортиндустрии SportTech уже 62 участника и три совместных проекта. Еще пример – новые проекты "Факультетус" и "Буду". Они помогают найти работу или стажировку студентам и начинающим специалистам – создают отдельную базу работодателей", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что в МИК эти проекты нашли партнеров среди крупных российских компаний и с каждым днем становятся все популярнее.

Градоначальник напомнил, что участие в кластере бесплатное.

Ранее Собянин рассказал, что в городе работают более 130 тысяч технологичных компаний, а доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышает 20%. Он напомнил, что Московский инновационный кластер был создан при поддержке президента. Его задача состоит в том, чтобы помочь наукоемким предприятиям объединить свои идеи и финансовые ресурсы.

Как уточнил глава города, взаимодействие участников кластера осуществляется при помощи универсальной IT-платформы. Благодаря этому сервису участники могут выходить на рынок и презентовать свой продукт.

