"Помощник Москвы" вошел в топ лучших решений в борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приложение "Помощник Москвы" вошло в топ-12 лучших инновационных решений мира в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

Как отмечается, приложение занесли в мировую карту, где перечислены коммерческие и государственные структуры, которые вносят свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

"Приложение получило 12-е место из 704-х в мире и 3-е из 14-ти по Москве. Номинация в категории "Информирование" и подкатегория "Кризисная коммуникация", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с помощью приложения "Помощник Москвы" водители такси, сотрудники транспортного комплекса и правоохранительные органы могут проверять наличие действующего цифрового пропуска у пассажира перед началом поездки.

Кроме того, москвичи могут пользоваться приложением для проверки цифровых пропусков перед выходом из дома и передвижением по городу на транспорте.

С 15 апреля начала действовать система пропусков для поездок по Москве и области. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые ввел Сергей Собянин.

Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю.

Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен. Также пропуска не нужны детям до 14 лет.

Оформить цифровой пропуск можно вновь тремя способами

С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.

Ранее Сергей Собянин продлил до 31 мая режим ограничений в столице, связанный с коронавирусом. До этой же даты автоматически продлились рабочие пропуска.

