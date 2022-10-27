ГД приняла закон, разрешающий мобилизовывать судимых за тяжкое преступление

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает мобилизовывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Однако призыву по-прежнему не подлежат судимые за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористического акта, акта международного терроризма. Кроме того, в число таких граждан попадают судимые за организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта, государственную измену, сотрудничество с иностранным государством, шпионаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь государственного деятеля или незаконное обращение с ядерными материалами.

При этом проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ и других войск при объявлении мобилизации продолжат деятельность на прежнем месте. Те, кто находится на альтернативной службе в подведомственных федеральным, региональным органам и органам местного самоуправления, могут направляться на должности гражданского персонала ВС РФ и других войск.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин поддержал идею мобилизовать осужденных за тяжкие преступления. Он привел пример, когда человек садится в колонию в 25 лет за совершение тяжкого преступления, а выходит в 40. При этом судимость с него снимется лишь в 50 лет. По словам Пригожина, такого человека можно мобилизовать.



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