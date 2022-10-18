Пригожин оценил идею мобилизовать осужденных за тяжкие преступления

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Предприниматель Евгений Пригожин поддержал идею мобилизовать осужденных за тяжкие преступления. Согласие с инициативой, внесенной в Госдуму, он высказал в беседе с изданием "Ридус".

Предприниматель сообщил, что не был информирован о намерении Госдумы рассмотреть соответствующий законопроект. На этот счет он предложил собственный вариант.

"Если человек совершил тяжкое преступление, сел в 25 лет, освободился в 40 лет, сейчас ему 45, а судимость снимется, когда ему будет к 50, то принимайте закон и отпускайте его на войну. Он уже отсидел свое", – заявил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что заключенный имеет право "не извиняться перед каждым встречным до конца своих дней".

Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении. Инициатива предполагает предложение распространить призыв на граждан, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Ранее первый заместитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой высказал одобрение в вопросе привлечения заключенных к боевым действиям. По словам политика, решение поможет осужденным продемонстрировать чувство любви к Родине.

При этом тех, кто уклонялся от военной службы в России, предложили лишить права на получение должностей в государственных структурах. С такой инициативой выступил депутат ГД от Крымского региона Михаил Шеремет.

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