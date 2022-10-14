В ГД предложили лишить уклонистов права на работу в госструктурах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат ГД от Крымского региона Михаил Шеремет поделился, что хочет организовать разработку проекта, который запретит всем уклонистам от мобилизации работать в государственных и близких к ним организациях.

"Считаю нецелесообразным тянуть силой человека в армию или запрещать всем сбежавшим от мобилизации вернуться обратно. Если они не хотят отстоять и защитить рубежи своей Родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает", – цитирует Шеремета РИА Новости.

Он добавил, что уже направил запрос юристам для подготовки реализации нужной законодательной базы и обоснования разработки законопроекта.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением повышать скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов боевых действий в возрасте от 60 лет. Он напомнил, что ветераны получают скидку на платежи по ЖКХ в размере 50%. Но закон не учитывает тот факт, что с наступлением пожилого возраста данная категория граждан сталкивается с сокращением доходов.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации

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