В ГД поддержали инициативу об участии осужденных в боевых действиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой одобрил инициативу Совфеда об участии заключенных в боевых действиях. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Луговой считает, что подобное решение поможет осужденным гражданам проявить любовь к родине.

"Учитывая то, что они не отсидели, учитывая их участие в боевых действиях, это должно как-то повлиять на сроки, которые они отсиживают, или даже могут быть помилованы. Все зависит от тяжести совершенных преступлений и статей, которые могут под это подпадать", – поделился Луговой.

13 октября сенаторы разработали проект, который предусматривает возможность участвовать в боевых действиях осужденным военнослужащим и гражданским лицам. В Совфеде заявили, что они могут быть освобождены от наказания, если "проявят мужество и героизм на военной службе".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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