Производитель шин Nokian Tyres продаст свой российский бизнес "Татнефти"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Производитель шин Nokian Tyres продаст свой бизнес в России "Татнефти". Цена покупки без долгов может составить порядка 400 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

"Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО "Татнефть", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на окончательную цену влияют в том числе корректировка чистых активов и оборотного капитала, а также колебания курса валют.

Сделка была одобрена регулирующими органами РФ. После ее закрытия Nokian Tyres остановит свою деятельность в стране, а российские сотрудники компании перейдут к новому владельцу.

Компания Nokian Tyres начала искать покупателей для своего российского бизнеса в августе. Тогда отмечалось, что организация собирает предложения на покупку завода во Всеволожске Ленобласти, который является ключевым активом финской компании, до начала сентября.

Помимо "Татнефти", на покупку претендовал также владелец AEON Роман Троценко. Уточнялось, что активы AEON состоят из региональных аэропортов, предприятий речного транспорта и производителя азотных удобрений "СДС-Азот".

Nokian Tyres объявила об уходе с российского рынка в конце июня. В организации сообщали, что такое решение было принято в связи с украинским конфликтом и последующим ужесточением антироссийских ограничительных мер.

Экономическая ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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