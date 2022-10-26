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26 октября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": Москва. Искусство

"Жизнь в большом городе": Москва. Искусство

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Граффити на улицах Москвы стали настолько важной частью культуры города, что на некоторые водят экскурсии. Появляются и новые работы.

С начала 2022 года в Москве было согласовано создание около 70 граффити. Что пишут уличные художники? Какие правила надо соблюдать, чтобы рисунок не закрасили на следующий день? И где проходит грань между искусством и вандализмом? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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городвидеоЕвгения Мирошкина
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