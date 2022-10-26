Мосводосток перед зимним сезоном начал убирать домики для уток с водоемов столицы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил о старте демонтажа плавучих домиков для уток с водоемов столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Наши специалисты до конца ноября демонтируют и заберут на хранение 150 плавучих домиков с 80 московских водоемов", – уточняется в публикации.

Вес одного такого объекта может достигать 50 килограммов. В связи с этим для демонтажа могут потребоваться лодки и краны-манипуляторы.

В зимний период домики для уток осматривают и по необходимости ремонтируют. Чаще всего обновлять требуется платформу из пенопласта, на которой располагается постройка, а также покрытие крыш.

Первыми на хранение перевезут домики с Дюссельдорфского пруда в Марьине и Мосфильмовского пруда в Раменках.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков по вопросам коммунального хозяйства рассказал о планах по озеленению в столице в осеннее время. В общей сложности планируется высадить по столице более 5 тысяч крупных деревьев.

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