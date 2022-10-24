Москвичей предупредили о первых заморозках в ночное время

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ночь с 24 на 25 октября в Москве ожидаются заморозки. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночное время может опуститься до минус двух градусов.

В ведомстве сообщили, что городские службы столицы ведут мониторинг состояния дорог. Опасные участки улично-дорожной сети, в том числе мосты, путепроводы и другие объекты находятся под особым контролем.

"Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

До этого о резкой смене температурного режима в столице предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что самыми холодными днями станут 25 и 26 октября.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ноябрь в Москве станет аномально теплым. По ее словам, температурные значения в ноябре ожидаются вешу климатической нормы.

По данным российского Гидрометцентра, дневная температура воздуха в ноябре не будет опускаться ниже трех градусов. В ночное время суток в городе ожидаются заморозки при температуре до минус четырех градусов.



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