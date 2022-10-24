Аллерголог предупредила об опасности фотосессий в осенних листьях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аллерголог-иммунолог "ИНВИТРО-Урал" Анастасия Браун предупредила об опасности фотосессий в осенних листьях. По ее словам, это может привести к заболеваниям дыхания, кожи и поражению клещами. Об этом сообщает Ura.ru.

Специалист отметила, что в осенней листве содержится свыше трехсот видов грибков.

"Наиболее распространенные из них – аспергиллез, альтернария и кладоспориум. В городах концентрация растет и за счет выхлопных газов, и в целом из-за загрязнения окружающей среды. При подкидывании листьев частота распространения грибковых спор увеличивается, а значит, и риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей", – пояснила Браун.

По словам аллерголога, грибки могут спровоцировать обострение и развитие различных болезней дыхания и кожи. Они наиболее опасны для людей с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматиков.

"Есть риск отечности бронхов у тех, кто и не подозревает, что у него есть чувствительность к грибку. При контакте с листвой может возникнуть атопический дерматит", – отметила она.

Браун добавила, что также во влажный период до заморозков в листве прячутся клещи, которые являются переносчиками разных инфекций.

Ранее врач-иммунолог Надежда Логина рассказала, что туман может быть вредным для людей, у которых имеются проблемы с органами дыхания, так как подобное природное явление содержит частицы аллергенов и выхлопных газов.

В качестве примера эксперт привела плесневелые грибы, чьи споры на протяжении долгого времени сохраняются в тумане. Также она рассказала об остатках пыльцевых аллергенов, содержащихся в сорных травах.



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