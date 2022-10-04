Терапевт предупредила о неожиданной опасности валерьянки

Фото: depositphotos/MadeleineSteinbach

Валериана может вызвать аллергию, сонливость, изжогу, а также сильно снизить давление и повысить тревожность. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

В первую очередь следует помнить о том, что валериана – это растительный препарат. Поэтому у некоторых людей такое успокоительное может вызвать аллергию, предупреждает эксперт.

"Как любой седативный препарат, он также может приводить к снижению артериального давления. Поэтому, если вы склонны к гипотонии, у вас низкое давление, естественно, валериана может еще больше его снизить", – объясняет Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Любое обострение желудочно-кишечного заболевания, то есть колит, гастрит, всегда может быть относительным противопоказанием для применения валерианы. Потому что это может провоцировать послабление стула или, наоборот, вызвать запор.

"Передозировка этим препаратом может вызвать выраженную сонливость, слабость, брадикардию, то есть редкий пульс, расслабление гладкой мускулатуры, это может быть как понос, так и запор. Может повыситься секреторная активность желудочно-кишечного тракта, то есть может появиться изжога", – перечисляет терапевт.

В ряде случаев в результате передозировки вместо успокаивающего может наблюдаться обратный эффект, то есть повышенная нервная возбудимость, заключила специалист.

Ранее пожилых россиян предупредили о рисках, которые несут успокоительные лекарства. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, они содержат в себе фенобарбитал, способный нарушать координацию движения у людей в возрасте. В результате после таких препаратов человек может упасть и сломать себе кости, подчеркнул эксперт.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!