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Терапевт предупредила о неожиданной опасности валерьянки

От изжоги до аллергии: названа неожиданная опасность валерьянки
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/MadeleineSteinbach

Валериана может вызвать аллергию, сонливость, изжогу, а также сильно снизить давление и повысить тревожность. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

В первую очередь следует помнить о том, что валериана – это растительный препарат. Поэтому у некоторых людей такое успокоительное может вызвать аллергию, предупреждает эксперт.

"Как любой седативный препарат, он также может приводить к снижению артериального давления. Поэтому, если вы склонны к гипотонии, у вас низкое давление, естественно, валериана может еще больше его снизить", – объясняет Романенко.

Любое обострение желудочно-кишечного заболевания, то есть колит, гастрит, всегда может быть относительным противопоказанием для применения валерианы. Потому что это может провоцировать послабление стула или, наоборот, вызвать запор.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

"Передозировка этим препаратом может вызвать выраженную сонливость, слабость, брадикардию, то есть редкий пульс, расслабление гладкой мускулатуры, это может быть как понос, так и запор. Может повыситься секреторная активность желудочно-кишечного тракта, то есть может появиться изжога", – перечисляет терапевт.

В ряде случаев в результате передозировки вместо успокаивающего может наблюдаться обратный эффект, то есть повышенная нервная возбудимость, заключила специалист.

Ранее пожилых россиян предупредили о рисках, которые несут успокоительные лекарства. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, они содержат в себе фенобарбитал, способный нарушать координацию движения у людей в возрасте. В результате после таких препаратов человек может упасть и сломать себе кости, подчеркнул эксперт.

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