Врач назвал лекарства, после которых нельзя садиться за руль

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам не садиться за руль после приема психотропных препаратов и миорелаксантов.
Ранее Верховный суд РФ подтвердил, что после приема сердечного препарата на основе фенобарбитала нельзя садиться за руль. Отмечается, что по закону запрещено управлять транспортом в состоянии любого вида опьянения. Таким образом, не имеет значения, что оно могло наступить после приема разрешенных к применению лекарств.
К психотропным препаратам, которые не следует употреблять перед вождением, Хухрев отнес трициклические антидепрессанты, снижающие тревогу лекарства и нейролептики. "Последние убирают излишнее психическое возбуждение, но могут одновременно снижать концентрацию и внимание", – уточнил терапевт.
Миорелаксанты, которые применяются при болевых синдромах и спазмах, могут тормозить реакцию, поэтому перед вождением их не стоит принимать, продолжает врач.
"Если говорить о напитках, то кефир и квас в обычных количествах все-таки скорее миф, чем правда. Но если это сидр и другие слабоалкогольные и алкогольные напитки, то, конечно, они могут влиять на управление", – заключил терапевт.
Ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, от каких продуктов следует отказаться перед поездкой на автомобиле. В частности, по его словам, алкотестер может среагировать на конфеты с коньяком, если человек съел их в большом количестве. При этом нарколог указал, что из-за ромовой бабы у водителя не должно возникнуть проблем.
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