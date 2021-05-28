Нарколог рассказал, через сколько можно сесть за руль после употребления алкоголя

Приезжая за границу, многие москвичи путешествуют по другим странам не на экскурсионном автобусе, а на арендованном автомобиле. Благо взять машину напрокат не составляет большого труда. С учетом того, что отпуск порой сопровождается употреблением "горячительного", встает вопрос о допустимых промилле в посещаемой вами стране. Расскажем, где и сколько водителям можно "принять на грудь" и за сколько алкоголь выветривается из организма.



Пей – не хочу!

В большинстве западных стран власти достаточно терпимы к содержанию алкоголя в крови. К примеру, в Великобритании водителя не накажут за 0,8 промилле (за исключением Шотландии, где разрешено не более 0,5 промилле). В пересчете на человека среднего роста весом 70 килограммов это примерно пол-литра вина. Столько же можно встретить в солнечной Мальте и Лихтенштейне.

Тех, у кого получится в ближайшее время поездить на автомобиле по США, также ждут допустимые 0,8 промилле. Однако нормы могут отличаться в зависимости от штата, в котором вы находитесь.

В Германии, Италии и Испании предел чуть ниже – 0,5 промилле. Это примерно две небольшие бутылки пива. Столько же можно употребить и сесть за руль в любимых россиянами Турции и Греции. А еще за максимум 0,5 промилле не накажут в таких странах, как Франция, Хорватия, Финляндия и Швейцария.

Еще ниже цифры по допустимому алкоголю в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдавии. Водители в этих странах могут спокойно употребить 0,3 промилле – около одного бокала шампанского. По 0,2 промилле разрешают в таких странах, как Норвегия, Польша, Сербия, Швеция и Эстония.

Однако во многих из перечисленных случаев есть исключения. Например, в Германии норма в 0,5 промилле не распространяется на водителя со стажем менее двух лет или в возрасте не старше 21 года. Им алкоголь за рулем не разрешен вовсе. А в Греции для водителей со стажем менее двух лет и мотоциклистов разрешенный уровень алкоголя составляет не более 0,2 промилле.

Стран, в которых содержание алкоголя в крови водителя полностью запрещено, немного. К таким, например, относится Армения, Венгрия и Румыния. Также 0,0 промилле – закон в Словакии, Чехии и на Украине. В последнем случае при измерении допускается погрешность в 0,2 промилле.



Выпил больше – в тюрьму

При гуманной норме допустимого алкоголя многие страны ввели суровое наказание за ее превышение. В той же Германии за выход сверх 0,5 промилле водителя ждет штраф в 500 евро. При повторном нарушении – 1 000 евро и лишение прав на срок до трех месяцев. А если автолюбитель допустил свыше 1,1 промилле в крови, легко схлопотать полгода тюрьмы и лишение прав на срок до пяти лет.

Те же 500 евро водитель заплатит в Испании. При показателе свыше 1,2 промилле можно лишиться прав на 12 месяцев и даже сесть в тюрьму на срок до полугода.

Более сложная история во Франции, где действует балловая система наказаний. За пьяное вождение с содержанием алкоголя свыше 0,5 промилле выпишут штраф в 135 евро и вычтут 6 баллов. Прав автолюбитель лишится, если израсходует 12 баллов в течение двух лет. Однако для тех, кто превысил планку в 0,8 промилле, предусмотрено очень суровое наказание: штраф в 4,5 тысячи евро, лишение прав на три года и до двух лет заключения.

Но впереди планеты всей по суровости наказания за нетрезвое вождение Япония, где официально разрешены 0,3 промилле. Это примерно бокал виски или рюмка ликера. Если попался за рулем с превышением допустимого порога – готовь миллион японских йен и готовься к лишению прав на 5 лет и пятилетнему тюремному сроку.

Более того, в Японии достанется не только водителю, но и пассажирам, которые были в салоне в момент нарушения. Для них предусмотрен штраф в 500 тысяч йен.



Правила предосторожности

Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в разговоре с Москвой 24 отметил, что в некоторых барах и ресторанах за рубежом размещены специальные таблицы, в которых указано время выветривания алкоголя в зависимости от принятой дозы.

"Кроме того, за границей в барах есть одноразовые анализаторы. Их предоставляют абсолютно бесплатно. Нужно выдохнуть воздух, и специальный индикатор покажет, допустимая норма алкоголя для вождения или нет. Это сделано для безопасности автолюбителей", – рассказал Сараев.





Марат Сараев врач-нарколог Если выпить примерно бутылку пива, садиться за руль можно не менее чем через 3–4 часа. Это же касается употребления 40 миллилитров крепкого алкоголя и бокала вина. Через 3–4 часа показатели для вождения за рубежом будут в пределах нормы. В зависимости от принятой дозы и особенностей здоровья время может увеличиться.

По словам нарколога, при вождении под допустимым "градусом" за рубежом российским туристам необходимо учитывать смену климата. Особенно это касается поездок в жаркие страны.

"Когда человек попадает в место с жаркой погодой, действие алкоголя становится еще сильнее. Он медленнее выходит из организма, это нужно учитывать. И здесь нужно говорить не только об опьянении, но и про изменение давления, ритма сердца, просветов сосудов. Все это негативно влияет на состояние человека", – предупреждает собеседник Москвы 24.

На скорость и степень опьянения также влияет и вес человека, продолжает Сараев. Здесь же нужно рассматривать и наличие у водителя сопутствующих заболеваний, говорит эксперт.

"Рассмотрим пример, если человек тучный, у него есть сахарный диабет и нарушения в органах дыхания и сердечно-сосудистой системе. Ему понадобится меньше алкоголя, чтобы опьянеть, и больше времени, чтобы из этого состояния выйти", – указывает врач-нарколог.





Марат Сараев врач-нарколог Чтобы замедлить опьянение, при употреблении алкоголя нужно пить много жидкости. Обычной негазированной воды, сладкие напитки здесь не подойдут. Плюс нужно есть как можно больше клетчатки – овощи и фрукты.

"Не нагружайте дополнительно поджелудочную железу и печень. Не надо есть жирное мясо, шашлыки, кучу картошки. Для поджелудочной железы это может обернуться печальными последствиями", – советует собеседник Москвы 24.

Замедляет процесс опьянения и греческий салат, говорит Сараев. Пользу в этом плане принесут его ингредиенты: сыр фета, оливковое масло и овощи. Салат словно покрывает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, что замедляет процесс всасывания горячительного, рассказал специалист.

Врач-нарколог подчеркнул, что категорически не рекомендует российским туристам экспериментировать с поездками в нетрезвом виде. Исходя из индивидуальных особенностей каждого человека даже небольшое количество алкоголя может повлечь за собой резкую потерю реакции и внимательности, а также искажения зрения и слуха, резюмировал Сараев.

