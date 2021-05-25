В АТОР рассказали, в какой еще стране ждут российских туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Только одна из пяти стран, с которыми РФ на данный момент возобновила регулярное авиасообщение, может быть интересна широкому кругу путешественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента АТОР Дмитрия Горина.

С 25 мая Россия возобновила полеты на Мальту, в Исландию, Саудовскую Аравию, Мексику и Португалию. Однако только в Мексике выразили готовность принимать российских туристов. Туроператоры намерены отправлять туда отдыхающих с 29 мая, отметил Горин.

Кроме того, для путешественников открыт португальский остров Мадейра, но прямого авиасообщения с ним нет и турвизу получить на данный момент нельзя. Перелет можно осуществить только с пересадкой в другой стране, что долго и дорого, добавил эксперт.

На Мальту въезд туристов из РФ в настоящее время запрещен. В Исландию также можно попасть только при наличии вида на жительство, студенческой или рабочей визы.

Помимо этого, Саудовская Аравия всех непривитых туристов отправляет на недельный карантин. Причем Минздрав страны не одобрил применение российских препаратов, поэтому вакцинированные ими все равно должны будут соблюдать изоляцию.

Ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туристический сектор может восстановиться от финансового ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса, в течение четырех лет. Он подчеркнул, что многим государствам необходимо оказать экономическую поддержку туристическим компаниям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против идеи ограничить возможность жителей отдыхать за границей из-за пандемии. Кроме того, он подчеркнул, что запрет снизил бы конкуренцию и помешал развитию инфраструктуры внутреннего туризма.