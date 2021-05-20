Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов

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Египетское правительство разослало туроператору обновленную версию "Правил в связи с восстановлением туризма в Египте". Об этом сообщает АТОР.

Новые правила устанавливают обязательное предоставление справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 каждым туристом, прибывающим в страну. Тест должен быть сдан не позднее 72 часов до вылета.

Также путешественники, прибывшие в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, имеют возможность сдать анализ на месте за 30 долларов.

В случае если тест покажет положительный результат, гостя направят в отдельный номер отеля, покроют ему расход по проживанию и питанию.

Для туристов, которые переносят коронавирус в легкой форме, каждый отель выделит по отдельному этажу. А расходы на необходимые медикаменты и лечение полностью покроет Минздрав Египта.

Кроме того, туристы, которые контактировали с заболевшими, смогут пройти бесплатное медобследование и остаться в отеле без дополнительных трат до конца карантина.

Ранее в Египте смягчили ограничения по COVID-19 для курортных зон. Как отметил министр Халед аль-Анани, зоны гостиниц со своими пляжами, кафетериями и ресторанами будут освобождены от исполнения правительственного указа.