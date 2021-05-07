В Египте смягчили ограничения по COVID-19 для курортных зон

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Жесткие ограничения на работу общественных мест и публичных пляжей, которые были введены в Египте, не затронут курортные зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма и древностей страны.

Как отметил министр Халед аль-Анани, зоны гостиниц со своими пляжами, кафетериями и ресторанами будут освобождены от исполнения правительственного указа.

"Указ премьер-министра Мустафы Мадбули от 5 мая 2021 года, регулирующий коммерческие и развлекательные мероприятия в Египте, в последние дни месяца поста рамадан и на время праздника разговения Ид аль-Фитр с 6 по 21 мая 2021 года, не распространяется на пляжи, кафе и рестораны в отелях по всей стране", – рассказали в министерстве.

Исключение сделали для путешественников, количество которых растет с начала этого года, особенно на Южном Синае и в провинции Красное море. Кроме того, курортные зоны обязаны соблюдать все профилактические меры безопасности, в частности, ношение масок и обязательную дезинфекцию.

В среду, 5 мая, Мустафа Мадбули объявил о введении в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничения на время работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и других заведений в стране с 6 по 21 мая до 21:00 местного времени

Ранее сообщалось, что власти Египта и России делают все необходимое для скорейшего возобновления авиарейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

