Специалисты рассказали, как изменился спрос на билеты в Египет

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Интерес к турам в Египет вырос в семь раз в первые два часа после объявления о восстановлении авиасообщения с местными курортами. Об этом сообщает Level.Travel.

Уточняется, что раньше бронирования на майские праздники в эту страну занимали 3% со средним чеком 162 415 рублей.

Регулярные рейсы из РФ в Каир восстановили в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года в связи с крушением российского авиалайнера над Синайским полуостровом, однако египетские курорты были закрыты для чартеров из России.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами. По предварительной оценке АТОР, для запуска чартеров потребуется 7–14 дней.