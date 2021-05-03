Посол РФ выразил надежду на возобновление рейсов на египетские курорты в ближайшие месяцы

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Авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть восстановлено в ближайшие месяцы, заявил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"Необходимо, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения. Руководствуясь указаниями президентов РФ и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы", – отметил посол.
Он подчеркнул, что аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха провели работы по повышению мер безопасности. Также Борисенко призвал брать во внимание ситуацию с пандемией.
"Знаем, что большинство работников турсферы в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе уже получили как минимум первую прививку от коронавируса", – объяснил посол.
По словам Борисенко, вопрос о возобновлении авиарейсов будет зависеть в том числе от ситуации с коронавирусом.
"Тем не менее, надеемся, что в скором времени российские самолеты смогут прилететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Граждане России очень ждут этой возможности, момента, когда смогут насладиться прекрасным египетским солнцем и Красным морем", – цитирует ТАСС слова Борисенко.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году в результате крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Рейсы в Каир восстановили в 2018 году. Однако курорты пока закрыты для чартеров из России.
Ранее министерство авиации Египта объявило о соглашении с РФ, которое подразумевает возобновление чартерного сообщения между странами.
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