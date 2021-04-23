Туроператоры сообщили, когда начнут продавать путевки в Египет

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Представители туроператоров сообщили Москве 24, что после официального уведомления от Ростуризма и Росавиации о возобновлении прямого авиасообщения с курортами Египта им понадобится 2–3 недели на подготовку полетных чартерных программ. Ожидается, что полеты могут возобновиться к середине мая.

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, включая курорты. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады.

Информацию о возобновлении авиарейсов подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В АТОР добавили, что первые чартеры на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх смогут вылететь из России уже через одну-две недели.

Заместитель генерального директора туроператора Tez Tur Владимир Каганер сообщил Москве 24, что часть туристов летает на египетские курорты через Каир, поэтому бронирования туда не прекращались. При этом для возобновления продажи туров с прямым авиасообщением между Россией и курортами Египта (Хургадой, Шарм-эль-Шейхом) необходимо дождаться официального уведомления от федеральных органов.





Владимир Каганер заместитель генерального директора туроператора Tez Tour Когда мы получим официальное уведомление из Ростуризма и Росавиации, что все можно и мы летим, то, думаю, нам понадобится 2-3 недели, чтобы развернуть самолеты в сторону этих курортов.

По мнению Каганера, это случится не раньше середины мая. "Если будет официальное решение, это как раз то время, которое необходимо для подготовки полетных чартерных программ", – отметил он.

Из-за того, что стран с открытыми границами сейчас не так много, туроператоры ожидают поток туристов в Египет, отметил Каганер. Но насколько он будет большим, пока неясно. На египетские курорты сейчас ездят много туристов из Белоруссии, Казахстана, Украины, но "российский рынок более требовательный, к нему надо подготовиться", считает эксперт.

Кроме того, Каганер отметил, что теоретически те, кто не вылетел в Турцию из-за приостановки авиасообщения, смогут попробовать поменять направление на Египет. Однако на практике будет много нюансов, включая стоимость, тип отеля, количество отдыхающих, изменения в датах отпусков членов семей.





Владимир Каганер заместитель генерального директора туроператора Tez Tour На 100% нельзя сравнивать сервисы Турции и Египта, это достаточно разные страны по многим параметрам. Перенос из дорогой "пятерки" в Турции в дорогую "пятерку" Египта не всегда будет соответствовать ожиданиям потребителя.

Каганер сообщил, что в таких вопросах каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

В свою очередь, представитель туроператора "1001 Тур" в Москве также сообщил, что перебронирование путевок с турецкого на египетское направление будет зависеть от многих условий. "Так как сейчас Турция закрыта, очень много людей подвисли с отпуском, поэтому однозначно, если Египет будет открыт, очень много будет перебронирований с турецких отелей на Египет", – пояснил представитель туроператора.





представитель туроператора "1001 Тур" в Москве Очень много людей, которые ждут открытия Египта уже не первый год. Они однозначно полетят.

В компании также отметили, что после появления новости о возобновлении авиарейсов москвичи активно стали звонить в турагентство и узнавать детали. "Звонят, спрашивают, уточняют, когда будет открыто авиасообщение напрямую с курортами Хургады и Шарм-эль-Шейха", – сообщили в "1001 Тур".

Кроме того, в турагентстве отметили, что уже сейчас увеличился поток вылетающих на курорты Египта через Каир. По мнению представителя туроператора, люди очень соскучились по отдыху и выбирают любые доступные пути.

Ранее эксперты рассказали, сколько россиян готовы отправиться на отдых в Египет. По мнению исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это около 200 тысяч россиян.

