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Транспорт

18 февраля, 22:13

Египет и РФ заключили договор о возобновлении чартерного сообщения

транспорт

Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo

Министерство авиации Египта объявило о соглашении с РФ, которое подразумевает возобновление чартерного сообщения между странами. Об этом сообщает ТАСС.

"Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена", – уточнили в ведомстве.

Время начала полетов, заявили в министерстве, будет выбрано после технического согласования и организации логистики.

Глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр допустил, что самолеты начнут летать уже в марте 2021 года. Чартерные рейсы направят в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Ранее возможность открытия границ для российских туристов допустили в Индии. Об этом заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма. Ожидается, что произойдет это не раньше лета.

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