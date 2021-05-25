Россия возобновляет авиасообщение с Мальтой и еще тремя странами

Фото: Лидия Широнина/Москва 24
Россия с 25 мая на взаимной основе возобновляет полеты на Мальту, в Исландию, Саудовскую Аравию, Мексику и Португалию.
Два раза в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва – Рейкьявик и обратно, а также Москва – Валетта. Трижды в неделю – Москва – Канкун, Москва – Лиссабон и Москва – Джидда.
Помимо этого, с 25 мая увеличивается количество регулярных рейсов в Сеул из Владивостока, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска. До семи рейсов в неделю будет выполняться в Финляндию и Японию.
Россия также разрешила полеты за границу из международных аэропортов Улан-Удэ, Челябинская, Магнитогорска, Омска и Сыктывкара.
Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила с 27 марта 2020 года из-за пандемии COVID-19. Исключение составили только некоторые рейсы, в том числе вывозные, почтовые и санитарные.
Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой предложил России модель безопасного туризма, согласно которой полеты сначала будут возобновлены в курортные города республики.
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